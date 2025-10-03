Acidente entre moto e carro mata adolescente de 15 anos em Iúna

Um adolescente de 15 anos morreu após a colisão entre a moto que ele pilotava e um carro em Iúna, Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (2). O motorista contou à Polícia Militar que fazia uma conversão na pista para estacionar o veículo, no bairro Niterói, quando o adolescente na moto colidiu contra a lateral do carro e caiu.

O menino foi socorrido pelo Samu/192 e levado para um hospital, mas não sobreviveu à queda. A mãe dele contou aos policiais que a moto não pertencia ao filho, e que ele trabalhava em uma oficina mecânica. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil.