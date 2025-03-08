Acidente entre moto e carro deixa piloto ferido em Cachoeiro

Um acidente entre moto e carro deixou uma pessoa ferida em Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira. O motociclista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade de saúde. A informação recebida pela corporação é de que o motorista do carro estaria ultrapassando um ônibus, quando teria perdido o controle da direção e atingido a vítima.