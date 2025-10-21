Acidente entre moto e carro deixa feridos em Nova Venécia, no ES

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta no bairro São Francisco, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). A colisão ocorreu no bairro São Franscisco e foi registrada por câmera de monitoramento. Segundo a Polícia Militar, o homem e a mulher que estavam na moto foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para um hospital.