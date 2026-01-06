Acidente entre moto e caminhão deixa uma pessoa ferida em Rio Novo do Sul
Publicado em 06/01/2026 às 16h02
Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou um ferido e afeta a circulação de veículos na BR 101, no trecho de Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (5). A batida ocorreu por volta das 13h e fez com que o caminhão ficasse atravessado na pista. Pelo menos duas ambulâncias foram deslocadas ao local para o atendimento.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito flui em sistema de pare e siga no local. Uma pessoa que estava na moto ficou gravemente ferida. A ocorrência segue em andamento.