Acidente entre duas motos deixa um morto e um ferido em Vila Valério

Um acidente envolvendo duas motos matou um dos condutores, de 51 anos, e deixou o outro ferido, na manhã desta quarta-feira (12). A colisão aconteceu na ES 230, zona rural de Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar (PM), o motociclista que faleceu não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O corpo do outro motociclista foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), também no município. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Vila Valério, responsável pela investigação do caso.