Acidente entre duas carretas e um carro interdita BR 101 em Ibiraçu

Um acidente envolvendo duas carretas e um carro interditou totalmente a BR 101 no sentido sul (em direção à Vitória) no km 219, em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu nesta terça-feira (24), próximo à Estátua do Grande Buda, na região de Pedro Palácios. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pela equipe da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia.