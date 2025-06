Trânsito

Acidente entre dois carros deixa 7 pessoas feridas na BR 101 em Linhares

Sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros no km 161,6 da BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A colisão frontal entre os veículos aconteceu por volta das 21h de segunda-feira (23). Segundo a Ecovias 101, seis vítimas tiveram ferimentos de gravidade considerada média e uma leve.