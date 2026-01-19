Acidente entre cavalo mecânico de carreta e caminhonete deixa 2 feridos em Linhares
Publicado em 19/01/2026 às 15h24
Uma colisão entre o cavalo mecânico de uma carreta e uma caminhonete deixou duas pessoas com ferimentos leves na manhã desta segunda-feira (19), na BR 101, na altura do bairro Canivete, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. De acordo com a Ecovias Capixaba, o acidente ocorreu por volta das 10h30.
Equipes da concessionária foram acionadas para o atendimento, com veículo de inspeção, guinchos e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O tráfego seguiu normalmente, sem necessidade de interdição da rodovia.