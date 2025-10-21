A Gazeta - Agora

Acidente entre carros termina em morte na zona rural de Vargem Alta

Publicado em 21/10/2025 às 17h16
Acidente entre dois carros causou morte na ES 164, em Vargem Alta
Colisão aconteceu na ES 164, na tarde desta terça-feira (21) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente entre dois veículos resultou na morte de uma pessoa na ES 164, na zona rural de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (21). Por volta das 16h, a Polícia Militar disse que a ocorrência estava em andamento. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Como a ocorrência ainda estava em andamento, não havia detalhes sobre como o acidente ocorreu, mas imagens que circularam pelas redes sociais mostram os carros com as partes da frente destruídas (veja acima). A Polícia Civil disse que o corpo da vítima, que não teve identidade divulgada, será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Cachoeiro de Itapemirim. 

