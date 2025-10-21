Acidente entre carros termina em morte na zona rural de Vargem Alta

Um acidente entre dois veículos resultou na morte de uma pessoa na ES 164, na zona rural de Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo , na tarde desta terça-feira (21). Por volta das 16h, a Polícia Militar disse que a ocorrência estava em andamento. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Como a ocorrência ainda estava em andamento, não havia detalhes sobre como o acidente ocorreu, mas imagens que circularam pelas redes sociais mostram os carros com as partes da frente destruídas (veja acima). A Polícia Civil disse que o corpo da vítima, que não teve identidade divulgada, será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Cachoeiro de Itapemirim.