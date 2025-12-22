A Gazeta - Agora

Acidente entre carros deixa três feridos em Itapemirim, Sul do ES

Publicado em 22/12/2025 às 12h35
Acidente aconteceu na ES 488, na localidade de Itapecoá Crédito: Redes sociais

Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). A Polícia Miltiar informou que a colisão envolveu um Toyota Yaris e um Volkswagen Voyage na ES 488, na localidade de Itapecoá. 

Mãe e filha, que estavam no Yaris, foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Já o motorista do Voyage foi encaminhado para um um hospital particular.

