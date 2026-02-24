Acidente entre carros deixa 1 morto e 2 feridos na ES 164, em Vargem Alta

Batida entre dois carros deixou um morto e dois feridos na ES 164 em Vargem Alta, no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros matou um homem e deixou outras duas pessoas feridas na rodovia ES 164, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (23). No local, o motorista de um Fiat Ducato relatou à Polícia Militar (PM) que seguia em direção a Cachoeiro de Itapemirim quando colidiu na traseira de um veículo que estava à frente, um Volkswagen Gol. Segundo ele, o carro estaria com as lanternas traseiras apagadas.

O condutor do Gol e um passageiro que estava no banco traseiro ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. No banco do carona estava Renaldo Soledade da Silva de Almeida, de 47 anos, que morreu no local após ficar preso às ferragens. O corpo foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros.