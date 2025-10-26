Acidente entre carro e van deixa sete pessoas feridas em Cachoeiro
Publicado em 26/10/2025 às 13h44
Um acidente entre carro e van deixou sete pessoas feridas na ES 496 em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (25). O motorista do veículo maior informou à Polícia Militar que o condutor do Hyundai Veracruz teria invadido a contramão e fugido após a colisão.
A van transportava funcionários de uma empresa que presta serviços para a Suzano. Entre os feridos no acidente, quatro precisaram ser encaminhados para um hospital. A multinacional informou que os trabalhadores terceirizados atuam na fábrica de Cachoeiro e esclareceu que a dinâmica do acidente é investigada pelos órgãos competentes.