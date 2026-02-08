Acidente entre carro e motocicleta provoca morte e interdita rodovia em Pedro Canário

Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida em uma batida entre um carro e uma motocicleta na noite de sábado (7), no quilômetro 18,2 da BR 101, em Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo. O acidente foi registrado às 20h17 e, segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a pista chegou a ser totalmente interditada. A liberação completa da via aconteceu às 22h12.

As causas da batida não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A concessionária Ecovias Capixaba informou que socorreu duas vítimas para um hospital da região. Mais tarde, a Polícia Científica do Espírito Santo foi acionada por volta das 23h30 para recolher o corpo de um homem de 41 anos, vítima do acidente. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas.