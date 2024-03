Acidente entre carro e carreta deixa uma pessoa morta na BR 101 em Cachoeiro

A lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, apresentou problemas acumulando água e terminou rasgada na noite desta sexta-feira (1). Uma "barriga" de água foi formada na cobertura e um usuário do sistema Transcol fez um corte no tecido, rasgando a lona na sequência. Essa já é a quinta vez que a estrutura tem problemas devido ao temporal. (veja acima).

O local foi fechado em 2018 por problemas no telhado e recebeu investimento de R$ 12 milhões, ganhando a cobertura de lona, que apresentou danos antes mesmo da inauguração e se rompe com frequência.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou o incidente e explicou, em nota, que A Ceturb-ES que a empresa contratada para o reparo de toda a cobertura do Terminal de Itaparica estava atuando no local, no momento da chuva, e já tinha isolado a área onde houve acúmulo de água.

As imagens de videomonitoramento interno mostram que um usuário do Terminal pega uma faca na mochila, ignora o isolamento do local e perfura a lona. A vigilância acionou a Polícia Militar e o homem foi encaminhado para a Delegacia.

Correção: o texto e o título anteriores desta reportagem afirmavam, erroneamente, que a lona havia rasgado, dando a entender que se rompeu sozinha, exclusivamente pela ação do temporal. No entanto, as imagens mostram que um usuário do sistema rasgou o tecido com um material cortante. O texto e o título foram corrigidos.