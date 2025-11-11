Acidente entre carro e carreta deixa uma pessoa morta em Colatina

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta na tarde desta terça-feira (11), em Pontal de Santa Joana, zona rural de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Científica (PCIES), a perícia foi acionada por volta das 16h. Após ser retirado das ferragens, o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.