Acidente entre carro e carreta deixa quatro pessoas feridas na Rodovia do Contorno

Publicado em 22/12/2025 às 16h22
Trânsito complicado na Rodovia do Contorno, sentido Serra, após carreta ficar atravessada na pista
Trânsito complicado na Rodovia do Contorno, sentido Serra, após carreta ficar atravessada na pista Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma carreta ficou atravessada na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, após colidir com um carro de passeio, no início da tarde desta segunda-feira (22). Duas pistas no sentido Serra precisaram ser interditadas, mas já foram liberadas. Mesmo assim, de acordo com o Google Maps, o trânsito segue engarrafado entre os bairros Nova Valverde e Porto Belo.

Segundo a Ecovias, quatro pessoas ficaram feridas, sendo que duas sofreram ferimentos graves. Todas elas foram socorridas pela ambulância da concessionária e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

