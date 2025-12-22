Acidente entre carro e carreta deixa quatro pessoas feridas na Rodovia do Contorno

Uma carreta ficou atravessada na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, após colidir com um carro de passeio, no início da tarde desta segunda-feira (22). Duas pistas no sentido Serra precisaram ser interditadas, mas já foram liberadas. Mesmo assim, de acordo com o Google Maps, o trânsito segue engarrafado entre os bairros Nova Valverde e Porto Belo.