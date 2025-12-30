Acidente entre carro e caminhão deixa um morto em São Domingos do Norte

Um acidente entre um carro e um caminhão matou um motorista de 54 anos na ES 080, na zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29). Segundo informações da Polícia Militar, o caminhoneiro relatou que seguia no sentido Colatina e, ao fazer uma curva, deparou-se com o automóvel vindo na contramão.

Ele disse que tentou desviar, mas o motorista do carro também tentou retornar para a pista correta no mesmo instante, momento que aconteceu a colisão frontal. De acordo com a PM, uma ambulância da cidade foi até o local do acidente e encontrou o motorista do carro preso às ferragens e já sem vida. Já o caminhoneiro se queixou de dores na mão e foi levado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.