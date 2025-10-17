Acidente entre carretas mata uma pessoa e interdita BR 101 em Itapemirim

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo duas carretas, no km 404 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17). O Centro de Controle Operacional (CCO) da Ecovias Capixaba informou que a batida foi registrada às 10h46, e também deixou um ferido – socorrido com ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. A rodovia está totalmente interditada para atendimento da ocorrência.