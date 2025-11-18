Acidente entre carretas deixa 2 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Um acidente envolvendo duas carretas deixou os motoristas feridos na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (18). Os veículos colidiram de frente. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Os dois condutores sofreram ferimentos de gravidade moderada e foram encaminhados a um hospital, segundo a Ecovias Capixabas, concessionária que administra a rodovia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber a dinâmica da batida, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.