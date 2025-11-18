A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Acidente entre carretas deixa 2 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Publicado em 18/11/2025 às 11h58
Homem fica preso às ferragens e outro ferido após colisão de duas carretas na BR 101, em Conceição da Barra
Homem fica preso às ferragens e outro ferido após colisão de duas carretas na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um acidente envolvendo duas carretas deixou os motoristas feridos na BR 101, em Conceição da Barrano Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (18). Os veículos colidiram de frente. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Os dois condutores sofreram ferimentos de gravidade moderada e foram encaminhados a um hospital, segundo a Ecovias Capixabas, concessionária que administra a rodovia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber a dinâmica da batida, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Publicidade