Acidente entre carreta e caminhão causa lentidão na BR 101 em São Mateus
Publicado em 21/11/2025 às 20h51
Um acidente entre uma carreta e um caminhão causou lentidão na BR-101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (21). De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 65 da rodovia e, apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O trânsito precisou funcionar no sistema de pare e siga no sentido Norte para o atendimento da ocorrência.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno. Até a publicação desta nota, a ocorrência seguia em andamento.