Acidente entre carreta e caminhão causa lentidão na BR 101, em São Mateus

Um acidente entre uma carreta e um caminhão causou lentidão na BR-101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (21). De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 65 da rodovia e, apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O trânsito precisou funcionar no sistema de pare e siga no sentido Norte para o atendimento da ocorrência.