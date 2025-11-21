A Gazeta - Agora

Acidente entre carreta e caminhão causa lentidão na BR 101 em São Mateus

Publicado em 21/11/2025 às 20h51
Acidente entre carreta e caminhão causa lentidão na BR 101, em São Mateus Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um acidente entre uma carreta e um caminhão causou lentidão na BR-101, em São MateusNorte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (21). De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 65 da rodovia e, apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O trânsito precisou funcionar no sistema de pare e siga no sentido Norte para o atendimento da ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno. Até a publicação desta nota, a ocorrência seguia em andamento.

