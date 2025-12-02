Acidente entre caminhões e moto complica trânsito na Serra sentido Vitória

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma moto na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro, na Serra, causou um congestionamento no trânsito no sentido Vitória. A colisão aconteceu na manhã desta terça-feira (2) e deixou o motociclista ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Prefeitura da Serra está no local para garantir a fluidez do trânsito.