A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Acidente entre caminhões e moto complica trânsito na Serra sentido Vitória

Publicado em 02/12/2025 às 08h39
Acidente envolvendo caminhões e moto causa lentidão no trânsito na Serra
Acidente envolvendo caminhões e moto causa lentidão no trânsito na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma moto na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro, na Serra, causou um congestionamento no trânsito no sentido Vitória. A colisão aconteceu na manhã desta terça-feira (2) e deixou o motociclista ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Prefeitura da Serra está no local para garantir a fluidez do trânsito.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Publicidade