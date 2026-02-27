Acidente entre caminhão e carreta deixa dois feridos em Atílio Vivácqua

Um acidente entre um caminhão e uma carreta deixou dois feridos na rodovia ES 289, no bairro Niterói, em Atílio Vivácqua , na noite de quinta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros,as vítimas estavam no caminhão e ficaram presas às ferragens. Após serem retiradas pelos militares, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192)e encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo as equipes de resgate, o estado de saúde delas era estável.