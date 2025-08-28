Acidente entre 3 veículos deixa um ferido grave em Conceição da Barra

Uma colisão envolvendo três veículos – uma caminhonete e dois carros – deixou uma pessoa gravemente ferida no km 38 da BR 101, em Conceição da Barra, na noite de quarta-feira (27). A Ecovias 101, concessionária responsável pela via, informou que outro passageiro ficou levemente ferido e um terceiro não se feriu. A colisão aconteceu por volta de 20h24 e interditou totalmente a rodovia por duas horas, sendo liberada às 22h32. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.