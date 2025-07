Trânsito

Acidente em Nova Venécia deixa clínica destruída; veja vídeo

Um motorista acabou invadindo uma clínica em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (1º). O caso foi registrado no bairro Margareth e flagrado por uma câmera de segurança. Segundo a Polícia Militar, o condutor da picape Fiat Toro precisou de atendimento médico, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São Marcos, no município. Mais detalhes sobre a ocorrência não foram divulgados.