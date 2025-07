ES 166

Acidente deixa quatro pessoas feridas em Castelo

Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro pessoas feridas na ES 166, Rodovia Pedro Cola, na Serra da Criméia, em Castelo, região Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (12). Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, uma criança de 12 anos foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Castelo com escoriações no rosto, tórax e abdômen, mas precisou ser encaminhada para o Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.