Acidente deixa feridos e derruba semáforo na Leitão da Silva, em Vitória

Um acidente envolvendo dois carros deixou feridos e derrubou um semáforo na Avenida Leitão da Silva, no bairro Gurigica, em Vitória, na noite de segunda-feira (13). Imagens enviadas para A Gazeta (veja acima) mostram como ficou o local após a batida, durante o atendimento da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o número exato de vítimas.

Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). A reportagem da TV Gazeta apurou que o semáforo atingido passou por reparo na manhã desta terça-feira (14). A PM não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente. O trânsito apresentou lentidão após a batida, e foi normalizado após o socorro às vítimas.

Ainda na noite de segunda-feira, duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas motocicletas na Avenida Carlos Lindenberg, em Aribiri, Vila Velha. Segundo a PM, um adolescente de 12 anos foi encaminhado ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município, e um homem de 56 anos foi Levado para o HEUE. A corporação também não soube informar detalhes da dinâmica da batida.