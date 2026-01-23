Acidente deixa 2 feridos e interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul, no ES
Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas e interditou totalmente a BR 101, no km 388, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta sexta-feira (23). A ocorrência foi registrada por volta das 5h30. As vítimas — a motociclista e o condutor da carreta — foram socorridas e encaminhadas a um hospital.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tombou e atingiu a motocicleta e o caminhão. A corporação informou que uma equipe está a caminho do local e, por isso, ainda não há informações confirmadas sobre a dinâmica da colisão. Devido ao bloqueio total do trecho, a orientação é que os motoristas utilizem o litoral como rota alternativa.