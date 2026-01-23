Acidente deixa 2 feridos e interdita a BR 101 em Rio Novo do Sul, no ES

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas e interditou totalmente a BR 101, no km 388, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta sexta-feira (23). A ocorrência foi registrada por volta das 5h30. As vítimas — a motociclista e o condutor da carreta — foram socorridas e encaminhadas a um hospital.