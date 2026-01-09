A Gazeta - Agora

Acidente com viatura da Polícia Científica deixa policial gravemente ferido na BR 101 no ES

Publicado em 09/01/2026 às 09h36
Viatura da Polícia Científica a caminho de ocorrência se envolve em acidente na BR 101 no ES Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um acidente envolvendo um Hyundai Creta, da Polícia Científica, e um Chevrolet Astra deixou um policial, que dirigia a viatura, gravemente ferido, além de dois ocupantes do outro veículo com ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (8), quando o carro da perícia seguia para atender a uma ocorrência em Pinheiros, na qual um motorista morreu após o caminhão que conduzia tombar

A PRF informou que, conforme relatos de testemunhas, o Chevrolet Astra acessou a BR 101 e colidiu com a lateral da viatura da Polícia Científica. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Científica, a Polícia Civil e a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

