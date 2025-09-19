Acidente com três veículos deixa duas pessoas feridas na Terceira Ponte

Duas pessoas ficaram feridas após acidente envolvendo caminhão, um carro e uma motocicleta na Terceira Ponte, na tarde desta sexta-feira (19). A colisão aconteceu no sentido Vitória e não há informações sobre a dinâmica. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), responsável pela via, informou que equipes estão no local para o atendimento.