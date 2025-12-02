Acidente com três veículos complica trânsito na Terceira Ponte

Acidente na Terceira Ponte interdita faixas da via na tarde de terça-feira (2) Crédito: Leitor/A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros, sendo um com reboque, e uma moto em cima da Terceira Ponte complicou o trânsito na via e ruas que dão acesso ao local, principalmente para quem acessa a ligação entre as cidades pela Capital capixaba. A Ceturb-ES confirmou que a colisão aconteceu no sentido Vila Velha, nesta terça-feira (2), mas não informou qual a dinâmica da batida. Um vídeo feito por quem estava perto mostra os veículos atravessados, impedindo a passagem de qualquer automóvel. Ninguém ficou ferido e as pistas já foram liberadas.

Na tentativa de ajudar a liberar o fluxo e também aos envolvidos, populares começaram a retirar o reboque. Duas chegaram a puxar o equipamento, outra é filmada retirando um bujão de gás do caminho e, logo depois, um motociclista começa a varrer os objetos na pista.