Acidente com três veículos complica trânsito na Terceira Ponte
Um acidente envolvendo dois carros, sendo um com reboque, e uma moto em cima da Terceira Ponte complicou o trânsito na via e ruas que dão acesso ao local, principalmente para quem acessa a ligação entre as cidades pela Capital capixaba. A Ceturb-ES confirmou que a colisão aconteceu no sentido Vila Velha, nesta terça-feira (2), mas não informou qual a dinâmica da batida. Um vídeo feito por quem estava perto mostra os veículos atravessados, impedindo a passagem de qualquer automóvel. Ninguém ficou ferido e as pistas já foram liberadas.
Na tentativa de ajudar a liberar o fluxo e também aos envolvidos, populares começaram a retirar o reboque. Duas chegaram a puxar o equipamento, outra é filmada retirando um bujão de gás do caminho e, logo depois, um motociclista começa a varrer os objetos na pista.
A circulação de veículos complicou mais ainda após três panes em veículos na mesma direção em que a batida aconteceu. Conforme a Ceturb-ES, todas as situações já foram resolvidas. Mesmo assim, aplicativos de GPS apontam uma lentidão para quem tenta seguir para Vila Velha até perto das 19h. .