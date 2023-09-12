Acidente com moto e carro na BR 101 deixa uma pessoa ferida na Serra

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (12), no km 259 da BR 101, na Serra. Imagens mostram as vítimas aguardando o socorro, além dos destroços que ficaram jogados pela via.

A Eco101, concessionária da via, informou que a ocorrência foi registrada às 10h02. Duas faixas – uma em cada sentido – chegaram a ser interditadas, mas foram liberadas às 11h35.

Para atendimento foram acionados recursos da empresa (ambulância, guincho e viatura de inspeção), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).