Acidente com carreta interdita a BR 101 em Pedro Canário, no ES
Atualizado em 14/10/2025 às 16h52
Uma carreta que transportava caixas de folhas de papel tombou na BR 101, em Pedro Canário, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (14). A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente ocorreu por volta de 12h30, e o motorista foi levado para um hospital.
A carga da carreta ficou espalhada pela rodovia, que precisou ser totalmente interditada para a remoção do veículo e dos materiais. Por volta de 16h50, o trecho foi liberado em sistema de "Pare e Siga".