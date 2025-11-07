Acidente com caminhão-tanque causa vazamento de óleo na BR 101 em Linhares
Uma colisão entre dois caminhões deixou um dos motoristas ferido e causou vazamento de óleo diesel na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos eram um caminhão-carroceria e um caminhão-tanque.
A PRF informou que o condutor do caminhão-carroceria foi socorrido com ferimentos moderados e levado para o Hospital Rio Doce, em Linhares. O outro motorista não se feriu. Por conta do impacto da batida, houve derramamento de óleo diesel na pista, o que levou à interdição temporária da faixa central.
A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, informou que as equipes aplicaram pó de madeira na área afetada para conter o vazamento. O trânsito foi desviado para as pistas laterais nos dois sentidos e segue fluindo normalmente.