Acidente com caminhão-tanque causa vazamento de óleo na BR 101 em Linhares

Colisão entre caminhões deixa motorista ferido e causa vazamento de óleo diesel na BR-101, em Linhares Crédito: Reprodução | Viviane Maciel

Uma colisão entre dois caminhões deixou um dos motoristas ferido e causou vazamento de óleo diesel na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos eram um caminhão-carroceria e um caminhão-tanque.

A PRF informou que o condutor do caminhão-carroceria foi socorrido com ferimentos moderados e levado para o Hospital Rio Doce, em Linhares. O outro motorista não se feriu. Por conta do impacto da batida, houve derramamento de óleo diesel na pista, o que levou à interdição temporária da faixa central.