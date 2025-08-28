Acidente com caminhão derruba poste no bairro BNH, em Linhares
Publicado em 28/08/2025 às 15h21
Um caminhão colidiu contra um poste e deixou uma pessoa ferida em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (28). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate na Avenida Luiz Cândido Durão, mas não há informações se a vítima seria o motorista.
O poste foi derrubado com o impacto, e a EDP — concessionária de energia — foi chamada para o restabelecimento da estrutura. Durante os trabalhos, pelo menos dois imóveis ficaram sem eletricidade.