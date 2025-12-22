A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Acidente com caminhão-baú mata motociclista em Vargem Alta

Publicado em 22/12/2025 às 10h08
Motociclista morre ao se envolver em acidente com caminhão baú na Região Serrana
Motociclista morreu após bater de frente com um caminhão-baú Crédito: Redes Sociais

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (22) em um acidente na localidade de Richimond, interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar, o piloto bateu de frente com um caminhão-baú. Uma das pistas foi interditada até a chegada da perícia, que foi acionada ao local.

As polícias Civil e Militar foram procuradas pela reportagem para mais informações, mas ainda não houve retorno.

Publicidade