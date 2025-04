Acidente com barco termina com um morto em rio de São Mateus

Um homem morreu e outro foi resgatado com vida após caírem de um barco a motor no Rio Cricaré, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (21), por volta das 14h. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois homens estavam pescando, quando a embarcação virou. A vítima que sobreviveu conseguiu se segurar em um objeto flutuante. Já Nercivaldo Varmis Batista, de 72 anos, acabou afundando e foi localizado por volta das 18h, com o apoio de mergulhadores. >