Acidente com ambulância mata motorista e fere técnica de enfermagem no ES

Ambulância ficou destruída após a colisão Crédito: Leitor A Gazeta

O motorista de uma ambulância morreu e uma técnica de enfermagem ficou ferida em um acidente envolvendo também uma carreta em Pinheiros, Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (29). Obede Roque tinha 57 anos e era servidor da Secretaria de Saúde da cidade de Ponto Belo.

A colisão ocorreu na localidade de Vila Fernandes, e o motorista da carreta relatou à polícia que fazia uma manobra para retornar à via principal quando teria sido atingido pela ambulância que trafegava no sentido contrário. Obede morreu preso às ferragens. A técnica de enfermagem foi levada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, também no norte capixaba.