Acidente com 3 veículos deixa homem ferido em trecho da BR 262 em Ibatiba

Um acidente envolvendo três veículos deixou um homem ferido no km 170 da BR 262, próximo ao trevo de acesso a Iúna, na cidade de Ibatiba, na região do Caparaó capixaba, nesta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, após a carreta frear bruscamente, o motociclista bateu na traseira do veículo. Em seguida, o carro colidiu contra o motociclista.>