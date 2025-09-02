Acidente após carro bater em 'olho de gato' deixa um ferido em Itapemirim

Motorista perdeu controle da direção após atingir "olho de gato" e colidiu de frente com carro em Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um motorista de 41 anos perdeu o controle do carro ao atingir um dispositivo refletivo, conhecido como "olho de gato", na ES 490, próximo à localidade de Campo Acima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Após o impacto, o veículo dele bateu de frente com um Toyota Etios conduzido por um homem de 62 anos, que ficou ferido.

O condutor que atingiu o Etios estava dirigindo um Citroën C4 Pallas. Ele relatou à Polícia Militar que o pneu dianteiro atingiu o refletivo no meio da pista, causando a perda de controle. O homem fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool, mas a polícia constatou que o carro estava com o licenciamento vencido desde 2022, e o veículo foi removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).