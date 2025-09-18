Ação prende cinco envolvidos com o tráfico de drogas em Cariacica
Cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas durante a Operação Supressão, na manhã desta quinta-feira (18), em Padre Miguel, Cariacica. Além das prisões, telefones celulares também foram apreendidos. Na ação, foi identificado que o grupo ainda estava em atividade, mesmo após a prisão do líder do tráfico da região, em maio deste ano. As apurações constataram que os envolvidos estavam fazendo movimentação financeira e utilizando armamentos para assegurar o domínio territorial e a continuidade do comércio ilícito.
A Operação Supressão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, e composta pelas Polícias Militar (PM) e Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.