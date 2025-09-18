A Gazeta - Agora

Ação prende cinco envolvidos com o tráfico de drogas em Cariacica

Publicado em 18/09/2025 às 17h57

Cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas durante a Operação Supressão, na manhã desta quinta-feira (18), em Padre Miguel, Cariacica. Além das prisões, telefones celulares também foram apreendidos. Na ação, foi identificado que o grupo ainda estava em atividade, mesmo após a prisão do líder do tráfico da região, em maio deste ano. As apurações constataram que os envolvidos estavam fazendo movimentação financeira e utilizando armamentos para assegurar o domínio territorial e a continuidade do comércio ilícito.

A Operação Supressão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, e composta pelas Polícias Militar (PM) e Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Homem é preso por tentar abusar sexualmente da enteada no Sul do ES

Publicado em 18/09/2025 às 18h13
Homem foi preso por tentar abusar de enteada no Sul do ES
Homem foi preso por tentar abusar de enteada no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso por tentar abusar sexualmente da enteada em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 55 anos, tinha contra si um mandado de prisão pelo crime e foi localizado na própria casa nesta quinta-feira (18). O crime teria ocorrido em 2018 no distrito de Pedra Menina, no município. 

Na época, o homem tentou tocar nas pernas da menina, de 13 anos de idade, dentro da casa onde moravam. Para se defender, a adolescente bateu na mão dele, que recuou. Segundo a delegada Yasmin Neves Fassarella, titular da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, ele já teria abusado sexualmente da outra enteada, de 15 anos, antes do ocorrido.

Ele foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado pela tentativa de estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhado para o Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo.

Treinamento da PRF para COP 30 chama atenção na BR 101 no ES

Publicado em 18/09/2025 às 17h52
Comboio com viaturas, motos e vans circulou pela rodovia nesta quinta-feira (18) como parte da preparação para a conferência climática

Motoristas que passaram pela BR 101, próximo a Guarapari, na tarde desta quinta-feira (18), foram surpreendidos por um comboio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O vídeo que abre esta nota foi registrado por volta das 17 horas, e mostra diversas viaturas, motocicletas e vans da corporação, chamando atenção de quem transitava pela região.

Segundo a PRF, o comboio faz parte de um treinamento voltado para a atuação da corporação na COP 30, conferência do clima da ONU que será realizada no Brasil em novembro deste ano, em Belém, no Pará. O exercício simula, por exemplo, ações de escolta, com foco no reforço da segurança durante o evento internacional.

Confusão entre motoristas acaba em agressão dentro de ônibus em Guarapari

Publicado em 18/09/2025 às 17h26
O motorista de um ônibus e de um carro acabaram se agredindo após uma confusão no trânsito nesta quinta-feira (18).

Uma confusão parou a Rua Francisco Vieira Passos, no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (18). Isso porque uma briga entre o motorista de um ônibus - da Expresso Lorenzutti - e o condutor de um carro branco do modelo Hyundai HB20 acabou em briga, vidros quebrados e socos. Um vídeo gravado por testemunhas (veja acima) mostra o momento em que os dois começaram a se agredir. Em certo momento, o que restava de uma vidraça da entrada principal do ônibus acaba sendo atingido, porém, não é possível dizer por qual dos envolvidos.

Uma pessoa que estava no local contou que o Hyundai HB20 teria tentado ultrapassar pela direita e o ônibus bloqueou com uma "fechada". À Polícia Militar, o homem que conduzia o coletivo contou que, de fato, tudo ocorreu após desentendimento no trânsito. Ele ainda explicou para a corporação que quem conduzia o automóvel branco quebrou a porta do veículo de transporte e iniciou uma luta corporal. A PM foi informada que o motorista do carro fugiu do local antes da chegada da equipe.

O condutor do ônibus sofreu escoriações pelo corpo e um corte no rosto, mas recusou atendimento médico no local. A Expresso Lorenzutti foi procurada e informou, por ligação, que a Viação Sanremo é a responsável pelo coletivo. A reportagem procurou a empresa, que não deu retorno até a publicação da matéria.

Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h em cidades do ES

Publicado em 18/09/2025 às 14h56

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos fortes — podendo chegar a 75 km/h — para oito cidades da faixa litorânea do Espírito Santo, entre as manhãs de sexta-feira (19) e domingo (21). De acordo com a instituição, um sistema de alta pressão atua no oceano e leva a ventania para a costa capixaba.

CIDADES SOB ALERTA

  • Anchieta
  • Guarapari
  • Itapemirim
  • Marataízes
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Vila Velha 
  • Vitória
Vídeo mostra momento em que fogão cai sobre criança em creche no ES

Publicado em 18/09/2025 às 14h14
Menina de dois anos de idade sofreu queimaduras graves e foi socorrida para unidade hospitalar na Grande Vitória

A menina de dois anos de idade que sofreu queimaduras graves em um acidente em uma creche municipal de São José do Calçado, Região Sul do Espírito Santo, segue internada. Um vídeo mostra o momento em que a criança chega perto do fogão e, aparentemente, tenta pegar uma panela, mas a estrutura com a chama acesa cai sobre ela. 

A pequena foi inicialmente atendida pelo Samu/192, que constatou lesões de primeiro e segundo graus. Com 17% do corpo queimado, a criança foi levada pelo helicóptero do Notaer para um hospital em Vitória, onde segue internada, mas apresentando melhoras, segundo a família. A repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, apurou que a mãe é funcionária da creche e a filha, aluna. A reportagem procurou pela prefeitura, mas não houve retorno. 

Homem é morto a facadas durante briga em Aracruz e dupla é detida

Publicado em 18/09/2025 às 13h56

Dois homens, de 40 e 44 anos, foram detidos na manhã desta quinta-feira (18) suspeitos de matar um indivíduo a facadas no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, eles foram identificados pelas imagens do sistema de videomonitoramento da prefeitura, que os registraram nas proximidades do local do crime.

Um dos suspeitos, de 40 anos, confessou aos policiais ter esfaqueado a vítima na noite de quarta-feira (17), após ser agredido com um tapa no rosto durante uma discussão. O outro homem confirmou a versão.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Aracruz. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares, e o encaminhamento final dos suspeitos será divulgado após a conclusão da investigação.

Homem é preso por descumprir medida ao ameaçar a ex em terminal da Serra

Publicado em 18/09/2025 às 13h46
Ônibus do Sistema Transcol no Terminal de Laranjeiras, na Serra
Terminal de Laranjeiras, na Serra, onde homem teria ameaçado a ex-companheira. Crédito: Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso no Terminal de Laranjeiras, na Serra, por descumprir uma medida protetiva após ser denunciado pela ex-companheira de ameaçá-la. O caso aconteceu na quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a mulher estava visivelmente nervosa e relatou aos militares que já havia sofrido agressões físicas do suspeito em outras ocasiões.

A PM informou que o homem foi localizado nas imediações e, ao ser abordado, negou as acusações, afirmando que teria sido vítima de uma ação da ex-companheira, que, segundo ele, teria ido até sua residência e danificado móveis de forma intencional.

Diante da gravidade da denúncia, os policiais conduziram o homem para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria qualificada, ameaça qualificada, cárcere e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Andaime tomba e homens ficam pendurados em prédio de Jardim Camburi

Atualizado em 18/09/2025 às 13h00
O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (18). O Corpo de Bombeiros já está no local.

O andaime de um prédio em obras tombou e trabalhadores ficaram pendurados em Jardim Camburi, Vitória, no final da manhã desta quinta-feira (18). Três operários se seguraram na estrutura, na altura do sétimo andar do edifício, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Por volta de 12h25, todos eles já estavam em segurança.

O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, esteve na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto — local do acidente — e conversou com uma babá que passeava com o bebê e viu o momento do acidente.  "Até pensei que algum deles tivesse caído, mas não. Imediatamente liguei para Corpo de Bombeiros. Aparentemente, os trabalhadores se mantiveram bem calmos, apenas se seguraram nas cordas", contou Tatiane Macedo.

O encarregado da obra contou à reportagem que a equipe realizava a demolição de reboco do prédio, quando o andaime ficou pendurado. "Graças a Deus, não houve fatalidade, todos estavam assegurados com equipamentos de segurança para não acontecer o pior”, comentou Erielton Souza.

Jovem é preso suspeito de vender pack por delivery em Cachoeiro

Publicado em 18/09/2025 às 12h06
Suspeito de vender Pack por delivery é preso em apartamento em Cachoeiro
Material apreendido com suspeito de vender Pack por delivery em Cachoeiro Crédito: Divulgação | PMES

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de vender Pack, uma droga derivada da maconha considerada mais potente que o haxixe comum. A prisão ocorreu em um apartamento na Rua Bolívar de Abreu, bairro Abelardo Machado, localizado em frente a uma escola municipal. No imóvel, a polícia apreendeu uma pistola 9 milímetros, munições e dinheiro.

Segundo a polícia, o suspeito guardava a droga no apartamento alugado, vendia por telefone e fazia as entregas de motocicleta. Durante a abordagem, foram encontrados com ele uma pistola, 14 munições, um celular, uma balança de precisão, R$ 1.698 em dinheiro, a motocicleta CG FAN 160 vermelha e 34,64 gramas de Pack.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Comerciante tem carro roubado por criminoso armado na Serra; vídeo

Publicado em 18/09/2025 às 11h47
Um homem armado entrou em uma casa e roubou um carro na manhã desta quinta-feira, em Bicanga, na Serra.

Um comerciante de 37 anos teve o carro roubado por um criminoso armado na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Bicanga, na Serra. Uma câmera de segurança (veja acima) registrou toda a ação e mostrou a vítima estacionando o veículo na frente de casa. Ele desce, deixa a porta do carro aberta e entra na residência.

Logo depois, o suspeito surge caminhando calmamente, com uma arma na mão, entra no imóvel, aborda a vítima exigindo a chave do carro e, em seguida, foge levando o veículo. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o criminoso. A mulher do comerciante contou para a reportagem da TV Gazeta que pensou em reagir quando viu o roubo, mas foi contida pelo marido.

Abalados com a perda, o casal disse que está triste, pois o carro não tem seguro. As vítimas registram um boletim de ocorrência na Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e, até o momento, o veículo não consta como recuperado e ninguém foi preso. 

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

Criminosos em moto executam homem no meio da rua em Cariacica

Publicado em 18/09/2025 às 10h41
Um homem foi morto a tiros em Santo André, Cariacica, na tarde de quarta-feira.

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Santo André, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (17). Uma câmera de segurança (veja acima) registrou o momento em que dois suspeitos em uma moto se aproximam da vítima. Eles passam pela esquina, dão a volta e, ao retornarem, o homem que estava na garupa desce do veículo e dispara várias vezes contra a vítima.

Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, encontrou o homem caído, já sem vida. Testemunhas não souberam identificar os atiradores.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

Homem é agredido e esfaqueado durante assalto dentro de casa em Viana

Publicado em 18/09/2025 às 10h40

Um homem de 69 anos foi vítima de um assalto violento na própria residência, no bairro Canaã, em Viana, na noite de quarta-feira (17). A Polícia Militar (PM) informou que três criminosos invadiram a casa e agrediram a vítima com socos e golpes de faca. Após a agressão, os suspeitos fugiram levando oito anéis, dois cordões de prata e R$ 862 em dinheiro.

Segundo a PM, o homem relatou ainda que tentou resistir e não entregar seus pertences, momento em que sofreu socos e facadas em diversas partes do corpo. Os policiais realizaram buscas, mas não localizaram os suspeitos. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

Jovem é presa ao fazer prova do Detran|ES para tirar CNH em Colatina

Atualizado em 18/09/2025 às 11h26

Uma jovem de 24 anos foi presa no momento em que realizava a prova teórica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu na última terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, um banco de dados nacional apontou que havia contra ela um mandado de prisão em aberto desde agosto pelo crime de tráfico de drogas. O nome dela não foi divulgado.

Com essas informações, os policiais foram até o local da prova e localizaram a suspeita, que não resistiu à abordagem. Ela foi levada à Delegacia de Colatina. A Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Colatina e depois encaminhada ao sistema prisional.

Jovem morre após ser baleado na cabeça em briga por relógio em Colatina

Atualizado em 18/09/2025 às 10h44
Yuri de Souza Ferreira morreu após levar tiro na cabeça em briga em Colatina
Yuri de Souza Ferreira foi morto após briga em Colatina Crédito: Arquivo pessoal

Um jovem de 23 anos morreu cinco dias após ser baleado na cabeça durante uma briga em um bar no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu no sábado (13) e a discussão teria começado após a vítima, Yuri de Souza Ferreira, cobrar que o suspeito lhe devolvesse um relógio que estava usando. O rapaz ficou internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, desde o dia do crime e morreu na madrugada desta quinta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, policiais que atenderam a ocorrência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que realizou procedimentos de socorro e encaminhou o jovem ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Uma testemunha que estava na unidade para ter notícias da vítima contou que o suspeito chegou ao bar e foi abordado por Yuri, que exigiu a devolução de um relógio que o homem estava usando. Os dois discutiram e o indivíduo sacou uma arma e atirou na cabeça do rapaz, fugindo em seguida. 

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina. A PM disse que realizou buscas e chegou a localizar o suspeito em uma casa, mas ele pulou muros de residências e conseguiu escapar após entrar em uma área de mata de difícil acesso.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Nenhum suspeito foi preso. A corporação destacou que informações que possam contribuir com as investigações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181).

Dupla de moto atira perto de escola e assusta moradores em Cariacica

Atualizado em 18/09/2025 às 12h19
Tiroteio aconteceu nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jesus Cristo Rei
Tiroteio aconteceu nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jesus Cristo Rei Crédito: André Afonso

Suspeitos em uma motocicleta passaram atirando próximo de uma escola estadual no bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (18). Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o caso aconteceu no horário de entrada dos alunos e assustou moradores. Ninguém se feriu. 

Segundo testemunhas, os tiros seriam uma represália a um homicídio ocorrido na tarde de quarta-feira (17) em Santo André, bairro vizinho. Na ocasião, um homem identificado como Hendrey Pastor Gomes, de 28 anos, foi morto perto do cemitério da região. Apesar do susto desta quinta-feira, a movimentação de estudantes ao lado da escola estava normal por volta das 8h30 e as aulas foram mantidas. 

Em nota, a Polícia Militar informou que foi chamada para o caso de Santo André e, quando chegou ao local, encontrou o homem já morto. Ninguém soube informar sobre a motivação do crime. Já sobre o tiroteio desta quinta-feira, a corporação disse que chegou a fazer patrulhamento na região, mas não houve detidos. A Polícia Civil afirmou que não foi acionada.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) disse que "o ocorrido não teve relação com a rotina da escola. As atividades seguem normalmente e não houve necessidade de alteração no funcionamento da unidade".

Engavetamento deixa trânsito congestionado na Terceira Ponte

Publicado em 18/09/2025 às 08h23
Engavetamento na Terceira Ponte, sentido Vitória, deixa trânsito congestionado
Engavetamento na Terceira Ponte, sentido Vitória, deixa trânsito congestionado Crédito: Reprodução/Ceturb Rodovias

Um engavetamento deixa o trânsito congestionado na manhã desta quinta-feira (18) na Terceira Ponte, sentido Vila Velha - Vitória. Às 8h11, segundo imagens da câmera da Ceturb, um dos veículos estava sendo retirado por um guincho. No sentido contrário, o trânsito flui sem alterações.

Motorista que atropelou estudante do Ifes de Viana na BR 101 presta depoimento

Publicado em 17/09/2025 às 19h59
Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morreu atropelado após tentar atravessar a BR 101
Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morreu atropelado após tentar atravessar a BR 101 Crédito: Reprodução

O motorista do veículo que atropelou e matou o estudante Lucas Pancini Machado, na BR 101 em Viana, apresentou-se espontaneamente na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira (17). O homem de 71 anos, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a legislação brasileira prevê a prisão apenas em casos de flagrante delito ou mediante mandado judicial. Por esse motivo, após ser formalmente interrogado, o motorista foi liberado".

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (16), na altura do bairro Universal, quando Lucas tentou atravessar a pista. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, ainda durante a noite a PRF conseguiu identificar o veículo envolvido no atropelamento, um Troller prata. Nesta quarta-feira, familiares e amigos do adolescente fizeram um protesto no local, pedindo por justiça e também por passarela na região. 

Após a morte de Lucas, a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, disse que no novo contrato de concessão da BR 101 ES/BA há previsão de construção de uma passarela na região e o ponto será priorizado.

Moradores ganham novo prazo para deixar prédio no Centro de Vitória

Publicado em 17/09/2025 às 19h50
Antigo prédio da Justiça do Trabalho é ocupada no Centro de Vitória
Antigo prédio da Justiça do Trabalho está ocupado por famílias no Centro de Vitória Crédito: Alberto Borém

As famílias que ocupam o edifício Castelo Branco, no Centro de Vitória – antiga sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), têm mais cinco dias para saírem de forma voluntária do local. Isso porque, um novo despacho relacionado ao caso, assinado pelo juiz Aylton Bonomo Junior, suspendeu o uso da força policial para a retirada dos ocupantes durante este período. A liminar anterior autorizava o uso de agentes de segurança pública caso não cumprissem o prazo de cinco dias para se retirarem de forma espontânea. 

O espaço é utilizado como moradia pelos integrantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) no Espírito Santo desde o dia 6 de setembro. De acordo com Valdeni Ferraz, líder da ocupação, mais de 100 pessoas, incluindo crianças e idosos, estão no local. O grupo é composto por moradores dos bairros Maria Ortiz, Santo André e Caratoíra, na Capital, que viviam de aluguel ou em casas cedidas.

Em nota, a Caixa disse acompanhar o andamento da situação no edifício Castelo Branco para, em conjunto com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, firmar entendimentos para a desocupação pacífica do imóvel.

Manifestantes fazem protesto na BR 101 após morte de estudante do Ifes em Viana

Publicado em 17/09/2025 às 19h19
Protesto após morte de adolescente na BR 101, em Viana
Protesto aconteceu na altura do bairro Universal, em Viana Crédito: Daniel Marçal

Familiares e amigos de Lucas Pancini Machado, o estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que morreu atropelado ao tentar atravessar a BR 101, em Viana, organizaram um protesto no local do acidente, na noite desta quarta-feira (16). Eles pediram justiça pela morte do adolescente e também a instalação de uma passarela na região. 

Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o grupo realizou bloqueios nos dois sentidos da via, durante 10 minutos, e depois liberava a passagem de veículos por 5 minutos. O ato foi repetido pelo menos três vezes. O protesto era pacífico, porém algumas pessoas atearam fogo na vegetação que fica às margens da via, e em pneus no sentido Viana - Cariacica. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a manifestação. 

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o protesto começou às 18h05 e terminou às 18h50. "Para atendimento foram acionados os recursos da concessionária (guincho, ambulância e veículo de inspeção), além da PRF, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A pista chegou a ser totalmente interditada. A manifestação foi encerrada na rodovia por volta das 18:50. A pista foi liberada", detalhou a concessionária.