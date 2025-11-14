Ação de combate à lavagem de dinheiro prende 4 pessoas e apreende 1,5 milhão no ES

Quatro pessoas foram presas na tarde de quinta-feira (13) em Linhares, Norte do Espírito Santo, durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/ES) contra lavagem de dinheiro. A ação contou com a participação da Polícia Federal e com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal. Com o grupo, as equipes apreenderam R$ 1.544.000,00 em espécie, além de uma pistola calibre 9mm e munições.