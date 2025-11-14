A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Ação de combate à lavagem de dinheiro prende 4 pessoas e apreende 1,5 milhão no ES

Publicado em 14/11/2025 às 16h28
A ação flagrou suspeitos repartindo o dinheiro; grupo foi autuado por lavagem de dinheiro e levado à Polícia Federal no ES.
Mais de R$ 1,5 milhão, arma e munições foram apreendidos Crédito: Polícia Federal

Quatro pessoas foram presas na tarde de quinta-feira (13) em LinharesNorte do Espírito Santo, durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/ES) contra lavagem de dinheiro. A ação contou com a participação da Polícia Federal e com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Penal. Com o grupo, as equipes apreenderam R$ 1.544.000,00 em espécie, além de uma pistola calibre 9mm e munições.

O grupo foi abordado no momento exato em que um dos investigados, apontado como laranja do grupo, dividia o dinheiro com os demais suspeitos. Eles foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, onde prestaram depoimentos e tiveram o flagrante confirmado.

Publicidade