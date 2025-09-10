Ação 'Copo Sujo' mira pousadas contra tráfico e prostituição na Serra

Pousadas localizadas na região de Jardim Limoeiro, na Serra, foram alvo de uma ação policial nesta quarta-feira (10) em trabalho de combate a crimes de tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro e prostituição. O delegado Josafá Silva explicou que a operação "Copo Sujo" cumpriu mandados de busca e apreensão nos estabelecimentos, sendo recolhidos documentos, cartões de crédito/débito e um celular — que serão analisados pela Polícia Civil para checar se há relação com furtos ou roubos.