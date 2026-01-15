Ação contra procurados da Justiça mobiliza polícia em Vila Velha

Quem passou pela região de Jaburuna, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (15), percebeu que um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreo) sobrevoava o morro. Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma operação para prender procurados pela Justiça e coibir possíveis ataques entre criminosos. Até o momento, ninguém foi detido.