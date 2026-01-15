Ação contra procurados da Justiça mobiliza polícia em Vila Velha
Publicado em 15/01/2026 às 15h47
Quem passou pela região de Jaburuna, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (15), percebeu que um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreo) sobrevoava o morro. Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma operação para prender procurados pela Justiça e coibir possíveis ataques entre criminosos. Até o momento, ninguém foi detido.
Ainda conforme a PC, foi encontrado um imóvel utilizado por traficantes que servia para esconder e comercializar drogas.