Abrigos de idosos irregulares são interditados pela vigilância sanitária na Serra

Nos abrigos, os fiscais encontraram condições insalubre e sem a quantidade de profissionais adequada para lidar com idosos Crédito: Reprodução

Dois abrigos de idosos foram interditados pela vigilância sanitária em Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra , na manhã desta quarta-feira (3). Os dois locais já foram interditados anteriormente, sendo que um deles mudou de local para tentar burlar a fiscalização.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI), em conjunto com a Vigilância Sanitária (Visa) e o Conselho Municipal de Direitos e Defesa da Pessoa Idosa da Serra (Comids), da Prefeitura da Serra.

Os locais não eram regularizados, não tinham a documentação completa para funcionamento e não apresentavam condições de atendimento. Os idosos foram localizados em situações insalubres, em locais com problemas de limpeza, sem alimentação adequada e com poucos profissionais trabalhando no espaço.

"A casa abrigava cinco idosos e três pessoas menores de 60 anos. O Conselho Municipal do Idoso (Comids) solicitou, por meio de notificação, a reintegração imediata dos idosos, que deverá ser realizada pela Instituição de Longa Permanência de Idoso responsável. A proprietária prestará esclarecimentos à Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa", detalhou a prefeitura.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI), delegada Milena Gireli, os idosos serão verificados, caso a caso, para entender se houve abandono familiar ou se as famílias foram enganadas pelos proprietários dos abrigos.