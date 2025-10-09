Abastecimento de água é suspenso em São Mateus por excesso de sal em rio

Rio Cricaré, que abastece o município de São Mateus. Crédito: Raphael Verly

O abastecimento de água em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi suspenso devido ao excesso de sal no Rio Cricaré, que abastece o município. A prefeitura divulgou decreto na quinta-feira (8) informando que o racionamento se estende a todos os bairros. A população foi orientada a evitar qualquer tipo de desperdício até que a situação seja normalizada. O decreto proíbe o uso de água da rede pública em atividades não essenciais, como lavar calçadas, carros, muros, fachadas ou regar jardins com mangueira.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informou que o aumento da salinidade em alguns pontos do Rio Cricaré ocorreu por conta do avanço do mar para dentro do curso d’água, um fenômeno chamado 'cunha salina' – quando a água do mar, mais salgada, invade o leito do rio e se aproxima da área de captação de água potável.