Em Vitória

553: nova linha de ônibus vai atender moradores no entorno da Avenida Marechal Campos

Publicado em 11/07/2025 às 08h40

Linha vai atender os moradores do entorno da Avenida Marechal Campos Crédito: José Carlos Schaeffer/Arquivo

Uma nova linha de ônibus, que passará a funcionar a partir de 20 de julho, vai atender os moradores do entorno da Avenida Marechal Campos, com destino ao Terminal Carapina. A linha 553 fará o trajeto Terminal Carapina / Terminal Jardim América via Marechal Campos). O anúncio foi feito pelo vice-governador Ricardo Ferraço na quarta-feira (09).

Segundo levantamento da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), cerca de 13,5 mil pessoas, que residem em bairros no entorno da Marechal Campos, deverão ser diretamente beneficiadas.

A 553 contará com uma frota de seis veículos nos dias úteis, com partidas a cada 25 minutos durante os horários de pico e a cada 40 minutos no período de menor movimento. Essa frequência garante um total de 35 viagens por dia, facilitando o deslocamento de quem precisa ir de uma ponta à outra da rota.