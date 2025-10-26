5 jogos do ES quase ganham prêmio milionário da Mega-Sena; veja números

Cinco apostas realizadas no Espírito Santo quase levaram o prêmio milionário da Mega-Sena, no concurso 2932 sorteado no sábado (25). De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes são de Barra de São Francisco, São Mateus, Serra e dois de Cariacica. Os números sorteados foram: 04 - 13 - 25 - 36 - 40 - 53.

Dos jogos aqui do Estado que "acertaram na trave", dois são bolões: um de Cariacica, que ganhou R$ 83.394,90, com registro de 27 cotas, e o outro de São Mateus, que levou R$ 55.596,51, também para 27 cotas. Os demais bilhetes eram apostas simples, que custam R$ 6, e receberam R$ 27.798,30 cada um.