20 anos de prisão para autor de ataque a tiros em igreja no ES

O atirador que tentou matar um homem dentro de uma igreja de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, foi condenado a 20 anos de prisão. O crime ocorreu em outubro de 2010, enquanto a vítima acompanhava o velório da irmã. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (4) pelo Ministério Público.

Márcio Dias dos Santos foi condenado por tentativa de homicídio qualificado "por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima", explicou o MP ao divulgar a decisão do júri na 1ª Vara Criminal de Linhares. Acrescentou ainda que o alvo seria um outro irmão da vítima — mas como não estava no velório, o atirador resolveu atacar um segundo familiar. A motivação primária do criminoso não foi divulgada.