10 kg de maconha são encontrados em guarda-roupas após denúncia no ES

Drogas apreendidas em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma mulher foi detida com 10 quilos de maconha e uma porção de crack escondidos em um guarda-roupas em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, na sexta-feira (3). A Polícia Militar informou que recebeu denúncias contra a suspeita e enviou uma equipe para cercar o imóvel dela.

Ao ser abordada, a denunciada confessou ter drogas escondidas. Foram apreendidos 12 tabletes de maconha (10kg), quase um quilo de crack e diversos materiais utilizados para o preparo e embalo dos entorpecentes. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi detida e levada para a delegacia.