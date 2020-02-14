Ação coordenada de bandidos em Vitória exige resposta imediata do Estado

“O Estado não vai admitir este tipo de enfrentamento”, disse o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Roberto Sá, ao anunciar a ocupação pela Polícia Militar no Bairro da Penha, em Vitória, há pouco mais de uma semana, para combater o aumento significativo de confrontos armados na região – foram nove em um intervalo de 15 dias. A esperança era de paz, mas o cenário visto na manhã desta sexta-feira (14) na Capital foi de guerra.